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У Києві зачистили від МАФів "культові" переходи (фото)

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Київ, Четвер 27 травня 2021 12:31
У Києві зачистили від МАФів "культові" переходи (фото) У Києві демонтували МАФи у відомому переході (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продовжують очищати місто від МАФів. Так, 27 травня, у відомому переході біля метро "Контрактова площа" демонтували всі кіоски.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Ух, розігналися співробітники столичного Благоустрою. Прямо зараз відбувається демонтаж кіосків у підземному переході на Контрактовій площі. Круто ж, не?"- сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві зачистили від МАФів &quot;культові&quot; переходи (фото)На Контрактовій площі прибрали МАФи (фото: Київ Оперативний)

Така ж доля спіткала і кіоски у відомому переході на Майдані, який ще називають "труба"

"Ще один демонтаж незаконно встановлених МАФів проходить в центрі міста-підземний перехід на Хрещатику", - написали на сторінці і опублікували відео "зачистки".

У Києві на Хрещатику знесли МАФи (фото: Київ Оперативний)

У коментарях під фото і відео українці поділилися враженнями від новини.

  • Скажімо так: непогано. Круто було б, якби на місці демонтованих кіосків в переходах через тиждень не виникала стихійна торгівля м'ясом/овочами/фруктами/трусами / вішалками прямо з підлоги.
  • Хто буде гопників в цьому переході розганяти? Там криміногенна обстановка більш-менш нормальна була тільки завдяки кіосочникам. Тепер після 20-00 там взагалі ходити буде страшно. Чому радієте? Безмозкості влади, яка може тільки ламати і не здатна обладнати пункт поліції в настільки складних і довгих інфраструктурних об'єктах?
  • Ніколи такого не було і от знов. Скоро інші зявляться, коли відремонтують за державний кошт переходи.

Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".

Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

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