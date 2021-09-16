У Києві виявили гору викинутого авокадо: "плачем, що немає грошей"

У Києві виявили величезну кількість авокадо, який просто викинули на звалище.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що плоди знаходяться на вулиці Віскозній, недалеко від станції метро "Лісова". Судячи по знімку, не всі авокадо можна вживати в їжу, з них багато зіпсованих плодів.

"Плачем, що немає грошей. Винен президент і мер", - підписав автор фотографії.

У Києві викинули гору авокадо (facebook.com/groups)

Можна припустити, що один з супермаркетів або торговців на ринку так позбулися зіпсованого товару, але це тільки здогади.

У коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.