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У Києві виявили гору викинутого авокадо: "плачем, що немає грошей"

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 08:38
У Києві виявили гору викинутого авокадо: "плачем, що немає грошей" У Києві викинули гору авокадо (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві виявили величезну кількість авокадо, який просто викинули на звалище.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що плоди знаходяться на вулиці Віскозній, недалеко від станції метро "Лісова". Судячи по знімку, не всі авокадо можна вживати в їжу, з них багато зіпсованих плодів.

"Плачем, що немає грошей. Винен президент і мер", - підписав автор фотографії.

У Києві виявили гору викинутого авокадо: &quot;плачем, що немає грошей&quot;У Києві виявили гору викинутого авокадо: &quot;плачем, що немає грошей&quot;У Києві викинули гору авокадо (facebook.com/groups)

Можна припустити, що один з супермаркетів або торговців на ринку так позбулися зіпсованого товару, але це тільки здогади.

У коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.

  • У Сільпо гірші по 45 грн за штуку....жесть ...краще б реально продали по 5-10 грн за штуку, корисні ж і шкода, скільки викинули, не відомо звичайно, всім причина, але шкода, можна дійсно тваринам вже віддати.
  • На корм худобині могло б піти.
  • Я мало то скажу, але вони то їх продають з прибутком 200-300% і те що встигли продати - вони вже окупили й те, що було викинуто, це шлак. Повірте мені. На тих, що вони продали - це ми окупили та дали їм прибуток. А викинуте - це сміття. Якось так.
  • На Троєщині в полі за Закревського теж в ями скидають сезонні фрукти і овочі. Жлоби, краще витратити сили, паливо, час, ніж роздати безкоштовно.

Як ми раніше писали, в Мінекономіки назвали причини стрибка цін на продукти в Україні.

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