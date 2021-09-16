У Києві виявили гору викинутого авокадо: "плачем, що немає грошей"
У Києві викинули гору авокадо (колаж РБК-Україна)
У Києві виявили величезну кількість авокадо, який просто викинули на звалище.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Відзначається, що плоди знаходяться на вулиці Віскозній, недалеко від станції метро "Лісова". Судячи по знімку, не всі авокадо можна вживати в їжу, з них багато зіпсованих плодів.
"Плачем, що немає грошей. Винен президент і мер", - підписав автор фотографії.
У Києві викинули гору авокадо (facebook.com/groups)
Можна припустити, що один з супермаркетів або торговців на ринку так позбулися зіпсованого товару, але це тільки здогади.
У коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.
- У Сільпо гірші по 45 грн за штуку....жесть ...краще б реально продали по 5-10 грн за штуку, корисні ж і шкода, скільки викинули, не відомо звичайно, всім причина, але шкода, можна дійсно тваринам вже віддати.
- На корм худобині могло б піти.
- Я мало то скажу, але вони то їх продають з прибутком 200-300% і те що встигли продати - вони вже окупили й те, що було викинуто, це шлак. Повірте мені. На тих, що вони продали - це ми окупили та дали їм прибуток. А викинуте - це сміття. Якось так.
- На Троєщині в полі за Закревського теж в ями скидають сезонні фрукти і овочі. Жлоби, краще витратити сили, паливо, час, ніж роздати безкоштовно.
Як ми раніше писали, в Мінекономіки назвали причини стрибка цін на продукти в Україні.