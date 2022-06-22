ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві проблеми з цигарками: самопал за ціною оригіналу

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 14:07
У Києві проблеми з цигарками: самопал за ціною оригіналу Фото: У Києві проблеми з цигарками (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в магазинах з'явилися підробні "самопальні" цигарки, які продають за ціною оригінальних.

На таку проблему звернула увагу мешканка Києва, яка зробила допис в районній Facebook-групі.

Жінка придбала в магазині, що знаходиться в її будинку, пачку цигарок. І вже при відкритті в неї з'явилася підозра, адже пачка дивно легко і "по-бумажному" розірвалася.

"Відразу з'явилась підозра, що це не оригінал, і це підтвердилось іншими фактами. Але ж ціну я заплатила, як за ліцензійну пачку цигарок, розумію, що на лотку ціна і в 2 рази менша", - пише жінка.

Від продавців же вона почула відповідь, що "так, може бути".

Жінка купила ще пачку, але іншої марки. І виявила ту ж саму проблему

"Ціна оригіналу, а отримала я тонку бумажняну пачку, не того відтінку зелену ліцензію, м'які цигарки, що не втягуються, з однаковим друкованим чорним текстом по типу марки цигарок. Звернувшись до дівчат-продавчинь, мені сказали, що я можу робити що хочу, і звертатись куди завгодно", - додала споживач.

Покупець застерігає бути обережними, адже на лотку такий самопал коштує у 2 або 3 рази менше

В коментарях дописувачі скаржаться, що також стикалися з такою проблемою. І якість цигарок може знизитися ще більше.

"Зараз їх виробляють в Європі для України, з табака з Туреччини (який вважається найгіршим по якості) відповідно і така якість. Найближчим часом завод Філіп Моріс в Україні нічого виробляти не буде - все буде імпортоване, якість буде відповідна", - зазначила коментатор.

"Я раджу поки купувати цигарки у супермаркетах. До них привозять ще старий запас з наших фабрик. То що у звичайних кіосках і на розкладках - повне гівно, чи привласнена гуманітарка. Якщо в супермаркеті немає "ваших", знаходьте заміну. Їх певно вже і не буде", - написав ще один дописувач.

Раніше ми писали, що відсутність одного продукту у нашому раціоні небезпечніше, ніж куріння.

Також вчені розповіли, що станеться вже через 20 хвилин після того, як ви покинете курити.

Читайте РБК-Україна в Google News
сигарети
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!