Відсутність цього продукту у нашому раціоні небезпечніше, ніж куріння

Вченим вдалося з'ясувати, відсутність якого продукту в нашому раціоні може бути небезпечніше, ніж куріння. Йдеться про рибу, яка містить вкрай необхідні нам жирні кислоти Омега-3.

Дослідники з Канади прийшли до несподіваного висновку - якщо людині не вистачатиме Омега-3, яким багата жирна риба, її життя може скоротитися більше, ніж через куріння.

Так, якщо тютюнопаління в середньому скорочує життя на чотири роки, то якщо не вживати жирні сорти риби (скумбрію, сардину, лосось, тунець, форель, оселедець), то тривалість вашого життя може скоротитися на цілих п'ять років.

Чим корисні Омега-3, і який рівень речовини вважається нормою

За словами вчених, жирні кислоти відомі своїм корисним впливом на серце, крім того вони скорочують кількість згустків крові.

Високим рівень Омега-3 вважається понад 8%, середнім - від 4 до 8%, А менше 4% - низьким.

Наприклад, у жителів Японії, в раціоні яких багато риби і морепродуктів, середній рівень жирних кислот - значно вище 8%. А ось у американців він нижче 5%.

Де крім жирної риби високий рівень Омега-3: