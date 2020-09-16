В київських ТЦ орудують моторні злодії: на відео показали "обробку жертви"

На відео показали схему роботи нахабних злодіїв в столичних ТЦ
У київських торгових центрах активізувалися нахабні злодії. Вони заходять за жінками в магазини і витягають гаманці з сумок. Найчастіше це відбувається, коли жертва злочинців розглядає або приміряє одяг. Зазначимо, що злодії ромської національності. Вони орудують не лише на вокзалах. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Якщо ви думали, що вони можуть тільки красти та грабувати людей на вокзалі, у центрі-місті, на Почайный і на Деміївці - ви глибоко помиляєтеся. На відео зображений момент крадіжки у відвідувачки в одному з магазинів одягу в ТРЦ Lavina", - написали під відео.
В київських магазинах промишляють злодії-роми
В коментарях українці відзначили, що не можна втрачати пильність ніде.
Як ми раніше писали, в Києві попався на приховану камеру один з нахабних домушників, який проник у під'їзд і розставляв мітки по квартирах.