У Києві відкрили найдовший мурал в Україні: неймовірні фото

Найдовший мурал в Україні відкрили в парку "Відрадний" у Києві. Довжина зображення - понад 77 метрів. На самій картині художник зобразив історію створення парку в Солом'янському районі.

Деталі та фото розмістили у спільноті Los Solomos у Facebook.

У столичному парку Відрадний відкрили найдовший в Україні мурал. Висота цього муралу - 2,87 метра, а довжина – 77,1 метра. На малюнках зображені знакові місця парку, його історія і важливі цитати. Мурал включили до Національного Реєстру Рекордів України.

Підготовчі роботи почалися 20 квітня, а 5 травня ескізи почали наносити на стіну.

"Художник зобразив яблуневий цвіт, зелений лабіринт, міст, озеро, місцевих качок і навіть скульптуру "життя", яку більшість студентів називає "Шара", - йдеться в повідомленні.

Автором цього муралу є відомий київський графіті-художник Віталій Гідеон.

Відзначається, що мурал з'явився завдяки спільній роботі активної частини спільноти мікрорайону, меценатам і людям, у яких парк стоїть на балансі.

За задумом, новий і барвистий мурал стане родзинкою і прекрасною локацією для фотосесій жителів міста і гостей столиці.

У Києві відкрили найдовший мурал в Україні (Фото: facebook.com/lossolomaskyiv)