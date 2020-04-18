У Чорнобильській зоні ще триває тління трави і деревини, - ГСЧС

До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки

Станом на 7:00 18 квітня в Чорнобильській зоні досі тліє трав'яний настил і деревина в пройдених вогнем осередках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тління спостерігається на території чотирьох лісництв.

"Станом на 7 год. 18 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗО в гасінні пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 осіб особового складу та 113 одиниць техніки, в тому числі 3 вертольоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження досі не можуть ліквідувати через декілька причин. Зокрема, вітер ускладнює процес ліквідації пожежі.

Також РБК-Україна писало, що РФ запропонувала надати допомогу в боротьбі з лісовими пожежами на території Чорнобильської зони відчуження. У МЗС РФ заявили, що Москва готова надати допомогу Києву, але поки ніяких прохань не отримувала.