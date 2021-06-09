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У Києві іноземці викрали чоловіка, щоб "вибити" борг за ремонт квартири (фото)

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Київ, Середа 09 червня 2021 14:40
У Києві іноземці викрали чоловіка, щоб "вибити" борг за ремонт квартири (фото) Колаж РБК-Україна: група іноземців викрала чоловіка у Києві
Автор: Тетяна Самарук

У Києві четверо іноземців з ремонтної бригади побили чоловіка та намагались його викрасти. Свідки вчасно зреагували на інцидент та викликали поліцію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, в поліцію зателефонувала жінка, яка розповіла, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки.

Як повідомили у поліції, заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну операцію. Протягом години автомобіль викрадачів зупинили неподалік від Північного мосту.

У Києві іноземці викрали чоловіка, щоб &quot;вибити&quot; борг за ремонт квартири (фото)Фото: зловмисники, які викрали чоловіка у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці з’ясували, що між затриманими та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для розв'язання грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм від 26 до 29 років.

Їх судитимуть за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліція влаштувала нічні перегони через повідомлення про викрадення людини.

Також у Чернігові чоловік отримав три роки тюрми за спробу викрасти дитину

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