У Києві подорожчає проїзд: у Кличка назвали граничну суму

За його словами, нова вартість квитків повинна стати компромісною і для перевізників, і для пасажирів.

Зараз комунальні перевізники працюють в мінус - зі столичного бюджету доводиться компенсувати мільярдні збитки, зазначив радник мера.

Білоцерківець наголошує, що насамперед має бути "проста і зручна формула для всіх".

"Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то і збільшується проїзд. Ані 25 гривень, ані 20 - не буде", - стверджує депутат.

Він також додав, що в цей час серед депутатів йде активна дискусія, яким може бути тариф.