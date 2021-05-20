В Киеве подорожает проезд: у Кличко назвали предельную сумму

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров.

Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки, отметил советник мэра.

Белоцерковец подчеркивает, что прежде всего должна быть "простая и удобная формула для всех".

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

Он также добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.