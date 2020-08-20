НКРТ допоможе забезпечити справедливі тарифи на транспорті, - нардеп

Фото: Олександр Скічко (РБК-Україна)

Необхідність створення НКРТ, за словами ініціаторів законопроекту, назріла давно

Законопроект про створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту, буде винесено на голосування після обговорення з бізнесом, основними стейкхолдерами та у профільному комітеті.

Про це заявив глава підкомітету з питань залізничного транспорту інфраструктурного комітету ВРУ Олександр Скічко в інтерв'ю ЦТС.

За його словами, "однозначний плюс цього законопроекту в тому, що він не такий політизований, як, наприклад, законопроект про ринок землі. А значить, буде менше спекуляцій".

Скічко впевнений, що НКРТ повинен утримуватися коштом природних монополій.

"Фінансуватися він буде коштом відрахування 0,1% чистого доходу природних монополій. Наскільки я знаю, у міністерському законопроекті пропонувалося, щоб НКРТ фінансувалася коштом бізнесу. Але, з моєї точки зору, це не чесно, оскільки ринок вже заплатив державній монополії, коли повіз товар", - зазначив він.

Особливе місце у новому законопроекті приділяється формуванню конкурсної комісії.

За словами Скічко, ініціатори документа "постаралися зробити її максимально збалансованою: одна людина від президента, три - від Верховної Ради, один - від Міністерства інфраструктури, один - від Державної регуляторної служби, один - від Антимонопольного комітету і два - від громадськості, з яких один від Федерації роботодавців транспорту й один від профільних асоціацій".

Крім того, у проекті закону прописаний так званий "запобіжник" у вигляді можливості вето Кабінету міністрів на рішення НКРТ.

"У разі, якщо члени комісії будуть діяти в інтересах окремого гравця або встановлять занижені тарифи, що позначиться на доходах держкомпанії, Кабінет міністрів може зупинити це рішення", - говорить депутат.

У цілому, за його словами, необхідність створення НКРТ назріла давно.

"Дуже часто державна монополія шляхом підвищення тарифів перекладає свої проблеми на бізнес. Це добре видно на прикладі "Укрзалізниці": в період 2016-2019 роки. дохід компанії від вантажних перевезень зростав, при цьому обсяги перевезень залишалися на тому ж рівні, а в деякі роки - навіть скорочувалися. Тобто дохід виходить коштом бізнесу і підняттям тарифів. Внаслідок, страждають підприємства, які орієнтовані на експорт: аграрії, металурги тощо".

Нагадаємо, 22 липня в Верховній раді зареєстрували законопроект №3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту.

Раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить уся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.