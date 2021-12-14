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У Києві пішохід провчив водія, який ганяв тротуаром (відео)

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 15:48
У Києві пішохід провчив водія, який ганяв тротуаром (відео) У Києві пішохід провчив водія-порушника (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на вулиці Оноре де Бальзака водій-порушник вирішив скоротити шлях, поїхавши тротуаром.

Однак, порушника ПДР провчив пішохід, повідомили в Telegram-каналі "Кив Оперативний".

Зокрема, пішохід став перед автівкою, завадивши безвідповідальному власнику машини рухатися далі.

На відео видно, як водій Hyundai на доволі значній швидкості їде пішохідною зоною, попри те, що там ходять люди. Порушник показав, що хоче проїхати прямо. Але пішохід не поступився і змусив його здавати назад, аби повернутися на дорогу.

"Чомусь деякі гадають, що якщо "мені сюди" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш", – обурилися автори допису.

У коментарях користувачі пишуть, що таких водії можна часто побачити.

  • Пішохід молодець, так і треба;
  • Часто таких бачу;
  • Правильно, а то вже таких багато розвелось;
  • Молодець, що його провчив.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під час руху спалахнуло авто. Реакція інших водіїв здивувала мережу.

Також ми писали, що у Києві "герой паркування" заблокував рух трамваїв, тому пасажири самотужки відсунули машину.

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