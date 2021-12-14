В Киеве пешеход проучил водителя, который гонял по тротуару (видео)

В Киеве на улице Оноре де Бальзака водитель-нарушитель решил сократить путь, поехав по тротуару.

В частности, пешеход встал перед машиной, помешав безответственному владельцу машины двигаться дальше.

На видео видно, как водитель Hyundai на довольно значительной скорости едет по пешеходной зоне, несмотря на то, что там ходят люди. Нарушитель показал, что хочет проехать прямо. Но пешеход не уступил и заставил его сдавать назад, чтобы вернуться на дорогу.

"Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" – можно нарушать правила дорожного движения, причинять неудобства другим и тому подобное. Типа же несколько метров осталось проехать, а значит можно ехать, как хочешь", – возмутились авторы сообщения.

В комментариях пользователи пишут, что таких водители можно часто увидеть.