У Києві пасажир викинув водія тролейбуса: просто виявився 11-м (відео)

Карантин в Україні викликав транспортний колапс у різних містах - через обмеження на перевезення пасажирів відбуваються напади на водіїв, штурми громадського транспорту, виникають 100-метрові черги на зупинках, на яких люди стоять годинами.

У Києві після зупинки метро вже кілька днів між пасажирами та водіями трамваїв, марштуток, автобусів і тролейбусів спалахують конфлікти, які іноді переходять у сутички.

Також під "гарячу руку" розгніваних громадян потрапляють і поліцейські, які намагаються стежити за порядком на зупинках та регулювати карантинні вимоги - до 10 людей в салоні транспорту та у хірургічних масках.

Мер столиці звернувся до громадян із проханням проявити свідомість і не "зловживати" транспортом, який в першу чергу працює для медиків, поліції, рятувальників і тих, хто працює на підприємствах, які забезпечують життєзабезпечення міста.

Також через складну ситуацію в Києві 20 березня на міські маршрути вийшло додатково ще 200 одиниць транспорту.

Тим не менш, питання далеке від вирішення, і у столиці на зупинках продовжують виникати конфліктні ситуації.

Сьогодні стався черговий випадок, коли подібне протистояння перейшло у більш агресивну фазу - пасажир грубо виштовхав водія тролейбуса з салону та зібрався їхати без нього.

Відео інциденту 20 березня опубликованово на Facebook-сторінці "Київ оперативний".

Молодий чоловік на одній із зупинок прийшов в лють через те, що водій відмовився його везти - пасажир виявився 11-м. Неадекват з матом схопив водія і викинув з транспорту.

"Що ти тут стоїш?! Ти тепер 10-й, йди на**й звідси! Я поїду, а ти алишишся!..." - лаявся буян.

Ролик з подією можна подивитися за цим посиланням (Увага - присутня ненормативна лексика!)

Молодий чоловік, який поспішав на роботу, не соромився у виразах і рясно "поливав" водія нецензурною лайкою, хоча поряд з ним на зупинці стояли бабусі.

Як повідомлялося раніше, у Києві через карантин біля метро "Чернігівська" люди штурмували автобуси і перекривали дорогу, а також штовхалися з поліцейськими. В Одесі через день зафіксували 79 затримок через того, що люди перекривали дорожній рух практично на всіх напрямках - також у Юхной Пальмірі пасажири били водіїв та били камінням скло у транспорті.