Метро Києва зробило важливу заяву для пасажирів: правила проїзду зміняться

Метро Києва зробило дуже важливе нагадування для пасажирів. Поїздки на зелених безконтактних картах потрібно використовувати до 31 березня, інакше вони "згорять".

Про це повідомили на сторінці у Facebook київського метрополітену.

Справа в тому, що з 1 квітня використання цих карток припиняється. Їх замінять Kyiv Smart Card.

Оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

• Kyiv Smart Card

• Безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи

• мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).

• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.



До речі, транспортна карта Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Де можна купити Kyiv Smart Card

у касах метрополітену;

в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

• у додатку Київ Цифровий.

• у касах метрополітену;

• в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

З 31 березня зелена безконтактна картка в метро працювати не буде