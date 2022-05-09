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У Києві відкривається ще один кінотеатр і ТРЦ: які і як вони будуть працювати

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 18:28
У Києві відкривається ще один кінотеатр і ТРЦ: які і як вони будуть працювати У Києві відкривається кінотеатр "Жовтень" і Lavina Mall (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві відкривається ще один кінотеатр - це "Жовтень", а також торговий центр Lavina Mall. Торговий центр відкриє свої двері для відвідувачів з 10 травня, а кінотеатр почне роботу з 12 травня.

Як працюватиме кінотеатр "Жовтень" та ТРЦ Lavina Mall - читайте нижче.

Кінотеатр "Жовтень"

Двері київського кінотеатру для відвідувачів планують відкрити вже 12 травня. Квитки почнуть надходити в продаж вже найближчими днями. Купити квиток можна буде на сайті кінотеатру.

Варто відзначити, що кінотеатр "Жовтень" призупинив свою роботу 24 лютого – в день вторгнення Росії в Україну. Адміністрація кінотеатру повідомила, що всі квитки, які були придбані заздалегідь - будуть дійсні.

Поки продаж квитків ще не доступний на сайті, але вже з'явилися анонси фільмів на 12 травня:

  • Белфаст
  • Бетмен
  • Носоріг
  • Лакрична піца
  • Побачення в Парижі
  • Найкращі вихідні
  • Меланхолія
  • Стоп-Земля
  • (Не) ідеальні парочки
  • Канни - 2021

ТРЦ Lavina Mall

Як повідомляється в пресслужбі торгового центру, магазини відновлять свою роботу 10 травня. Відвідати ТРЦ можна буде з 11: 00 до 19: 00 щодня по вулиці Берковецька, 6 Д.

Свої двері відкриють такі магазини: DeFacto, Colin's, Crocs, Diesel, Intersport, Intertop, Gant, Levi's, Nike, Tally Weijl, Tommy Hilfiger, Kiko Milano, Eva, Victoria's Secret, brabrabra, Butlers, Jysk, АЛЛО, Київстар, Moyo, Eldorado, Будинок іграшок, Chicco, Master Zoo та інші.

Також почнуть працювати заклади харчування: Salateria, KFC, Львівські круасани, Gelarty Ice Cream Studio, BBQ, Green Espresso Bar і Печена картопля.

У коментарях вказується, що під час тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття, яке знаходиться за 6 хвилин від ТРЦ.

Розваги поки працювати не будуть і з 10 травня не відкриється супермаркет "Сільпо".

Варто відзначити, що будівля ТРЦ була пошкоджена під час оборони Києва і майже весь квітень проводилися ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві знову почали працювати Ресторани KFC.

А також ми писали про те, що у столиці почали знову працювати кінотеатри.

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