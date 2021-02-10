Розкрито основні схеми шахрайства в інтернеті: що потрібно знати
Шахраї в Україні постійно вигадують нові способи обдурити довірливих громадян і виманити у них гроші. Найчастіше схеми обману прокручують за допомогою інтернету.
За 2020 рік шахраї за допомогою інтернету вкрали в українців 252 мільйони гривень. Про це розповіли в коментарі для РБК-Україна фахівці великого онлайн-порталу.
Понад 11 мільйонів українців щорічно здійснюють покупки через інтернет і кожен четвертий робить понад 20 замовлень протягом 12 місяців. Через це активність онлайн-шахраїв істотно збільшилася і найпопулярнішим способом обману став обман продавців за допомогою фейкових сайтів.
За даними фахівців, у 2020 році 35% опитаних українців стикалися зі зловмисниками під час покупок в інтернеті. Експерти назвали головні методи злочинців:
- Розміщення вигаданих товарів на платформах і в соціальних мережах (жертва відправляє гроші за товар по передоплаті)
- Телефонне шахрайство (жертва передає особисті платіжні дані злочинцеві, який видає себе за співробітника банку або поліції)
- Фішинг – сайти-підробки (жертва переходить за посиланням на ресурс шахраїв і вводить там особисті платіжні дані)
"Близько 78% населення України у віці 16 років і старше (приблизно 25 млн осіб) користується інтернетом. З них приблизно 500 тисяч, щодня стикаються з кіберзлочинцями. Найпопулярнішою схемою шахраїв у 2020 став фішинг — надсилання посилань на сайти-підробки. Практично в усіх випадках злочинці використовують методи соціальної інженерії: прикидаються продавцями, покупцями та навіть співробітниками банку, а потім застосовують маніпуляції, щоб жертва сама віддала свої платіжні дані", - кажуть фахівці.
Як діють шахраї:
- Псевдопокупець знаходить продавця на онлайн-майданчику
- Пише в сторонній месенджер, намагається увійти в довіру
- Надсилає сторонні посилання і переконує перейти по них (можуть вести на фішинговий сайт)
- Ділиться фейковими правилами роботи сервісу, підганяє і навіть тисне, щоб жертва самостійно ввела свої платіжні дані
- Отримує від жертви-продавця на шахрайський сайт CVV-код, баланс і термін дії картки, щоб вивести вкрадені гроші на віртуальний рахунок.
Як убезпечити себе від шахраїв:
- Ознайомитися з правилами роботи сервісу і послуг, де запланована купівля/продаж товару
- Бути уважними до оголошень, онлайн-незнайомці та сторонніх посилань
- Обговорювати умови угоди тільки в чатах онлайн-майданчиків
- Звертати увагу на адресу сайту
- Не розголошувати платіжні та персональні дані
- Повідомляти про спроби шахрайства в кіберполіцію
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Telegram процвітає абсолютно новий вид шахрайства.
А також розповідали про те, що експерти розповіли, як шахраї крадуть сторінки в соціальних мережах.