У Києві оплачувати паркування стало простіше: що змінилося

У Києві оновили додаток для оплати погодинного паркування і спростили сервіс QR-квитків, а також додали функцію таймера для автоматичного завершення паркування, розповів керівник цифрової трансформації столиці (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Про це чиновник повідомив у своєму Facebook .

Зазначається, що користувачам оновленої нової версії додатка "Київ Цифровий" більше "не потрібно турбуватися, що ви забули закінчити парковку".

Що змінилося

Вибираючи і встановлюючи час для автоматичного завершення паркування, водієві потрібно включити повідомлення, і система нагадає про паркування за 15 хвилин до завершення часу.

При скануванні QR-квитка на валідаторі більше не потрібно ніяких підтверджень в додатку.

Використаний квиток залишиться на екрані, щоб можна було швидко показати його контролеру.

Через 2 години після використання квиток видалиться автоматично, щоб не заважати користуватися дійсними квитками. Запис про використання збережеться в новинній стрічці

Крім того, був оновлений інтерфейс, виправлені помилки й оптимізована робота програми.

Оновлення доступне в App Store або Google Play.

У Києві збільшилася кількість оплат за паркування

Як поінформував профільний заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі у столиці водії заплатили в жовтні за паркування 2,288 мільйона гривень, що майже в півтора раза більше, ніж у серпні.

Найбільший попит мають парковки в l зоні (близько 96% від усієї цієї суми).

Через сервіс "Київ Цифровий" місто отримало 2,1 мільйона гривень. Також для оплати паркування використовуються сервіси Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay та Portmone.

Загальна сума штрафів, сплачених у жовтні, склала 4,557 мільйона гривень, що в півтора раза більше, ніж у серпні.



У жовтні у порівнянні з літом значно зменшилася середня тривалість одного паркування: