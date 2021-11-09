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В Киеве оплачивать парковку стало проще: что изменилось

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 20:46
В Киеве оплачивать парковку стало проще: что изменилось Фото: для киевлян упростили сервис оплаты за парковку (t.me/usov_ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве обновили приложение для оплаты почасовой парковки и упростили сервис QR-билетов, а также добавили функцию таймера для автоматического завершения парковки, рассказал руководитель цифровой трансформации столицы (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

Отмечается, что пользователям обновленной новой версии приложения "Киев Цифровой" больше "не нужно беспокоиться, что вы забыли закончить парковку".

Что изменилось

Выбирая и устанавливая время для автоматического завершения парковки, водителю нужно включить уведомление, и система напомнит о парковке за 15 минут до завершения времени.

При сканировании QR-билета на валидаторе больше не нужно никаких подтверждений в приложении.

Использованный билет останется на экране, чтобы можно было быстро показать его контролеру.

Через 2 часа после использования билет удалится автоматически, чтобы не мешать пользоваться действительными билетами. Запись об использовании сохранится в новостной ленте

Кроме того, был обновлен интерфейс, исправлены ошибки и оптимизирована работа приложения.

Обновление доступно в App Store или Google Play.

В Киеве увеличилось количество оплат за парковки

Как проинформировал профильный заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, в столице водители заплатили в октябре за парковку 2,288 миллиона гривен, что почти в полтора раза больше, чем в августе.

Наибольшим спросом пользуются парковки в l зоне (около 96% от всей этой суммы).

Через сервис "Киев Цифровой" город получил 2,1 миллиона гривен. Также для оплаты парковки используются сервисы Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay и Portmone.

Общая сумма штрафов, уплаченных в октябре, составила 4,557 миллионов гривен, что в полтора раза больше, чем в августе.

В октябре по сравнению с летом значительно уменьшилась средняя продолжительность одной парковки:

  • в l зоне она сократилась с 3 часов до 2,
  • во ll зоне - с 3,5 часов до 1,5 часа,
  • в спальных районах - с 4,5 часов до 2.

Также сообщалось, что не все водители в Киеве спешат оплачивать парковки - некоторых автомобилистов новшество разозлило.

Напомним, перед этим мэр Киева Виталий Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы.

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