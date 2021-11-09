В Киеве оплачивать парковку стало проще: что изменилось
В Киеве обновили приложение для оплаты почасовой парковки и упростили сервис QR-билетов, а также добавили функцию таймера для автоматического завершения парковки, рассказал руководитель цифровой трансформации столицы (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.
Отмечается, что пользователям обновленной новой версии приложения "Киев Цифровой" больше "не нужно беспокоиться, что вы забыли закончить парковку".
Что изменилось
Выбирая и устанавливая время для автоматического завершения парковки, водителю нужно включить уведомление, и система напомнит о парковке за 15 минут до завершения времени.
При сканировании QR-билета на валидаторе больше не нужно никаких подтверждений в приложении.
Использованный билет останется на экране, чтобы можно было быстро показать его контролеру.
Через 2 часа после использования билет удалится автоматически, чтобы не мешать пользоваться действительными билетами. Запись об использовании сохранится в новостной ленте
Кроме того, был обновлен интерфейс, исправлены ошибки и оптимизирована работа приложения.
Обновление доступно в App Store или Google Play.
В Киеве увеличилось количество оплат за парковки
Как проинформировал профильный заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, в столице водители заплатили в октябре за парковку 2,288 миллиона гривен, что почти в полтора раза больше, чем в августе.
Наибольшим спросом пользуются парковки в l зоне (около 96% от всей этой суммы).
Через сервис "Киев Цифровой" город получил 2,1 миллиона гривен. Также для оплаты парковки используются сервисы Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay и Portmone.
Общая сумма штрафов, уплаченных в октябре, составила 4,557 миллионов гривен, что в полтора раза больше, чем в августе.
В октябре по сравнению с летом значительно уменьшилась средняя продолжительность одной парковки:
- в l зоне она сократилась с 3 часов до 2,
- во ll зоне - с 3,5 часов до 1,5 часа,
- в спальных районах - с 4,5 часов до 2.
Также сообщалось, что не все водители в Киеве спешат оплачивать парковки - некоторых автомобилистов новшество разозлило.
Напомним, перед этим мэр Киева Виталий Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы.