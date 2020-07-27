Стало відомо, як обкрадають українців в аеропортах: йде від начальника

Українців масово обкрадають в аеропортах і на вокзалах (колаж РБК-Україна)

Журналісти розповіли про небезпеки, які підстерігають мандрівників на вокзалах і аеропортах

Українців масово обкрадають в аеропортах і на вокзалах за конкретною схемою. Журналіст, який працював вантажником в аеропорту розповів, як наживаються на пасажирах працівники аеропортів. Як працює схема і як убезпечити свої речі – читайте нижче.

Як розповів журналіст "Таємного агента" (Новий канал) Олександр Адамлюк, вантажник в аеропорту – прибуткова професія. Одна зі співробітниць аеропорту у приватній розмові підтвердила ці здогадки.

"Сумки обкрадають вже в літаку. Є центровщик, який розподіляє там валізи. Він ставить сумку в сліпій зоні багажного відділення. Начебто ставить її, а сам риється всередині. Крадіжка йде від начальника. Він знає, хто цим промишляє, і отримує відкат. Є круті рейси - Лондон, Брюссель і так далі. Туди летять бізнесмени, у них в багажі може бути дорогий годинник, парфуми. Начальник відправляє потрібних людей обслуговувати такі рейси", – розповідає жінка.

Журналіст і сам обслуговував крутий рейс з Катару – найбагатшої азіатської країни. За роботою вантажників пильно стежили співробітники служби безпеки. Але як можна красти, якщо саме навантаження відбувається дуже швидко, і весь час за працівниками спостерігають?

"З бригадою ми пішли розвантажувати черговий літак. І тут я розумію – щось не так. Цього разу не було представника служби безпеки. Ми розвантажували багаж, і ніхто нас не контролював. Якби у нас було бажання вкрасти, ми б це могли зробити. До речі, історій про крадіжки від вантажників я почув в аеропорту більш ніж достатньо, але на власні очі так їх і не побачив. Мої колеги були проти незаконної діяльності. Та й під час прийому на роботу мені сказали, якщо я бачу крадіжку, але не повідомляю про неї, то стаю співучасником", – згадує Олександр.

На київському вокзалі, де Саша працював охоронцем, ситуація виявилася значно гірше: якщо за збереженням речей пасажирів аеропорту співробітники стежать, то вокзал просто кишить злодіями.

"Я пропрацював в залі очікування всього годину, і там сталося дві крадіжки. За словами моїх напарників-охоронців, в залі очікування знаходяться всі типи злодіїв. І ніхто їх не чіпає. А навіть покриває", – каже журналіст "Таємного агента".

Щоб убезпечити свої речі, на вокзалі потрібно залишити багаж у платних камерах зберігання. А ось за телефонами та грошима доведеться стежити самостійно. Якщо ж ви не хочете, щоб вантажники в аеропорту рилися у ваших речах – потрібно збільшити час проникнення в сумку. Для цього використовуйте додаткові замки та обертайте валізу плівкою.

Українців масово обкрадають в аеропортах і на вокзалах

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