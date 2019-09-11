СБУ викрила мережу інтернет-пропагандистів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Підозрювані через російські соцмережі поширювали антиукраїнську пропаганду

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність інтернет-агітатора, який через російські соціальні мережі поширював антиукраїнську пропаганду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель міста Тернівка Дніпропетровської області через соцмережу поширював інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону.

"Пропагандист, виконуючи завдання своїх російських кураторів, за обіцяну грошову винагороду також розповсюджував з фейкових акаунтів дезінформацію про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дій української влади", - йдеться в повідомленні СБУ.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадали, що аналогічні факти деструктивного інформаційно-психологічного впливу на жителів України через соцмережі були виявлені раніше в в Одеському, Сумському та Луганському регіонах.

"Аналіз отриманих даних вказує, що залучення російськими спецслужбами саме громадян України до проведення спеціальних інформаційних акцій дозволяє надати ефект дійсності завдяки використанню облікових записів у соціальних мережах реальних осіб, а також адаптації антиукраїнських матеріалів для конкретного регіону безпосередньо його мешканцем", - зазначили в СБУ

Виявлені заходи деструктивного інформаційного впливу в більшості випадків проводяться в поєднанні з фейковими публікаціями в підконтрольних РФ засобах масової інформації або заявами так званих лідерів громадської думки зі "спотворенням" справжніх фактів, наголосили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала жителя Сєвєродонецька, завербованого проросійської терористичною організацією "ЛНР". Як повідомляється, зловмисник за власною ініціативою налагодив контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних угруповань окупаційних сил Російської Федерації і запропонував йому своє сприяння.

Раніше РКБ-Україна повідомляло, що в Луганській області Служба безпеки повідомила підозру двом жінкам, які збирали і передавали розвіддані про сили операції Об'єднаних сил бойовикам "ЛНР".