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Злива затопила ще один популярний курорт Західної України (відео)

STYLERЖиття    29.06.2020 - 14:20
Злива затопила ще один популярний курорт Західної України (відео)
Злива затопила курорт Моршин (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Від зливи постраждав курорт у Львівській області

Від негоди постраждав ще один популярний курорт Західної України, відомий своїми цілющими мінеральними водами. Мова йде про Моршин, вулиці якого перетворилися на річки у неділю, 28 червня.

Відео з наслідками негоди розмістили в Instagram-пабліку Стрий спільнота твого міста.

Рятувальники кажуть, що на лінію 101 надійшло повідомлення про затоплення підвалів у чотирьох санаторно-готельних комплексах та місцевому Палаці культури. Про це повідомили в обласному ДСНС.

Злива затопила ще один популярний курорт Західної України (відео)

Моршин постраждав від зливи (скрін: instagram.com)

"Бійці пожежно-рятувального відділення відкачали 142 кубометри води з підвалів трьох комплексів. У Палаці культури і готелі роботи не проводили - рівень води впав самостійно", - розповіли в ДСНС.

Користувачі мережі з іронією поставилися до затоплення, адже негода не наробила стільки лиха в місті, як в Закарпатті.

"Сезон плавання відкритий"; "Огооо... Терміново запасаємось гумовими чоботами"; "Нарешті я побачила той невеликий фонтан біля Бювету повним по вінця", - пишуть в мережі.

Моршин затопило зливою (відео: instagram.com/stryi_spilnota_tvogo_mista)

Раніше від негоди на Західній Україні сильно постраждав ще одне курортне місто - Буковель в Івано-Франківській області.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України повіньпроисшествие
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