У Києві громадський транспорт знову змінює правила проїзду: подробиці

У Києві змінюють правила проїзду пільговиків у комунальному транспорті - тепер для користування метро, автобусами, тролейбусами, трамваями і маршрутками необхідно пред'являти столичну реєстрацію. Якщо такої немає, то за проїзд доведеться платити повну вартість квитка.

Компенсації витрат можна буде отримати вже в місті, де прописані.

Нововведення запрацюють вже з 1 липня. Про це розповіли в прес-службі КМДА.

Які тепер будуть правила проїзду для пільговиків

Вже з середи пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці повинні:

придбати квиток

скористатись ним у громадському транспорті

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за оплату проїзду або банківську виписку - при сплаті банківською карткою

звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

За словами мера Києва Віталія Кличка, такі кроки є вимушеними і викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, не зареєстрованих у столиці, місцевим перевізникам з державного бюджету не компенсують.

Пасажири, які мають пільги та зареєстровані в Києві, і надалі будуть користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету - по картці киянина.

"Я з великою шаною ставлюся до людей, які захищали і продовжують захищати країну. І місто має відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстровані у столиці можуть оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти, як несправедливе ставлення. Бо пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але на сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет Міністрів", - заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві через ситуацію з коронавірусом можуть зупинити громадський транспорт.

Крім того, в Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту в ряді областей України.