У Києві громадський транспорт знову змінює правила проїзду: подробиці

У Києві з 1 червня запрацюють нові правила пільгового проїзду в транспорті
У Києві змінюють правила проїзду пільговиків у комунальному транспорті - тепер для користування метро, автобусами, тролейбусами, трамваями і маршрутками необхідно пред'являти столичну реєстрацію. Якщо такої немає, то за проїзд доведеться платити повну вартість квитка.
Компенсації витрат можна буде отримати вже в місті, де прописані.
Нововведення запрацюють вже з 1 липня. Про це розповіли в прес-службі КМДА.
Вже з середи пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці повинні:
За словами мера Києва Віталія Кличка, такі кроки є вимушеними і викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, не зареєстрованих у столиці, місцевим перевізникам з державного бюджету не компенсують.
Пасажири, які мають пільги та зареєстровані в Києві, і надалі будуть користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету - по картці киянина.
"Я з великою шаною ставлюся до людей, які захищали і продовжують захищати країну. І місто має відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстровані у столиці можуть оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти, як несправедливе ставлення. Бо пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але на сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет Міністрів", - заявив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Києві через ситуацію з коронавірусом можуть зупинити громадський транспорт.
Крім того, в Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту в ряді областей України.
Автор: Володимир Костирін