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У Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту

Новини » Політика     26.06.2020 - 22:03
У Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Рішення про зупинку транспорту в Києві залежить від місцевої влади

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт. Однак все залежатиме від завантаженості ліжко-місць в лікарнях, темпів приросту хворих і ряду інших показників.

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - зазначив він.

Шмигаль також додав, що рішення про закриття транспорту в Києві залежить від місцевої влади. За його словами, ініціатором зупинки транспорту має стати столичний градоначальник.

"Якщо ми будемо бачити, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то будемо давати рекомендації або запроваджувати карантин на державному рівні", - пояснив він.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що Україна проживе червень і липень карантинних обмежень.

Крім того, Київ та десять областей не можуть послабити карантин.

Додамо, що в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності COVID-19, який становить 1 109 нових випадків.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України транспорткарантинДенис Шмигаль
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