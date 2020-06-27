В Киеве общественный транспорт снова меняет правила проезда: подробности

В Киеве с 1 июня заработают новые правила льготного проезда в транспорте
В Киеве меняют правила проезда льготников в коммунальном транспорте - теперь для пользования метро, автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками необходимо предъявлять столичную регистрацию. Если таковой нет, то за проезд придется платить полную стоимость билета.
Компенсации расходов можно будет получить уже в городе, где прописаны.
Новшества заработают уже с 1 июля. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА.
Уже со среды пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:
По словам мэра Киева Виталия Кличко, такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в столице, местным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.
Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.
"Я с большим уважением отношусь к людям, которые защищали и продолжают защищать страну. И город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров", - заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ситуации с коронавирусом могут остановить общественный транспорт.
Кроме того, в Кабмине допускают повторную остановку общественного транспорта в ряде областей Украины.
Автор: Владимир Костырин