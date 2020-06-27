В Киеве общественный транспорт снова меняет правила проезда: подробности

В Киеве меняют правила проезда льготников в коммунальном транспорте - теперь для пользования метро, автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками необходимо предъявлять столичную регистрацию. Если таковой нет, то за проезд придется платить полную стоимость билета.

Компенсации расходов можно будет получить уже в городе, где прописаны.

Новшества заработают уже с 1 июля. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА.

Какие теперь будут правила проезда для льготников

Уже со среды пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в столице, местным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

"Я с большим уважением отношусь к людям, которые защищали и продолжают защищать страну. И город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ситуации с коронавирусом могут остановить общественный транспорт.

Кроме того, в Кабмине допускают повторную остановку общественного транспорта в ряде областей Украины.