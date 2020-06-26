ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві можуть зупинити громадський транспорт: вірус не відступив

STYLERЖиття    26.06.2020 - 13:15
У Києві можуть зупинити громадський транспорт: вірус не відступив
У столиці можуть зупинити громадський транспорт (колаж РБК-Україна)

У столиці України через спалах захворюваності на COVID-19 можуть закрити транспорт

У Києві можуть закрити громадський транспорт. Це пов'язано з різким підвищенням захворюваності коронавірусом серед українців. За минулу добу COVID-19 інфікована рекордна кількість людей - 1109 осіб. Про можливе посилення карантину 26 червня на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Зараз столична влада вже розглядають питання про повернення до суворих обмежень. За словами Кличка, кияни вже розслабилися і не хочуть дотримуватися карантину.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація у столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки у нас нових випадків на добу. Обмеження були ослаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато жителів столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не надягають маски в громадському транспорті та громадських місцях, де найбільш високий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - сказав Кличко.

Мер столиці ще раз зазначив, що коронавірус нікуди не зник.

"Вірус не відступив. І якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях в найближчі дні істотно зменшиться, ми будемо змушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який становить 1 109 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Як ми раніше писали, українські лікарі звернулися до людей через коронавірус.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київтранспорт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся