У Києві можуть зупинити громадський транспорт: вірус не відступив

У столиці можуть зупинити громадський транспорт (колаж РБК-Україна)

У столиці України через спалах захворюваності на COVID-19 можуть закрити транспорт

У Києві можуть закрити громадський транспорт. Це пов'язано з різким підвищенням захворюваності коронавірусом серед українців. За минулу добу COVID-19 інфікована рекордна кількість людей - 1109 осіб. Про можливе посилення карантину 26 червня на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Зараз столична влада вже розглядають питання про повернення до суворих обмежень. За словами Кличка, кияни вже розслабилися і не хочуть дотримуватися карантину.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація у столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки у нас нових випадків на добу. Обмеження були ослаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато жителів столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не надягають маски в громадському транспорті та громадських місцях, де найбільш високий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - сказав Кличко.

Мер столиці ще раз зазначив, що коронавірус нікуди не зник.

"Вірус не відступив. І якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях в найближчі дні істотно зменшиться, ми будемо змушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який становить 1 109 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Як ми раніше писали, українські лікарі звернулися до людей через коронавірус.

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Автор: Людмила Жукова