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У Мінекономіки назвали причини стрибка цін на продукти в Україні

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 10:42
У Мінекономіки назвали причини стрибка цін на продукти в Україні Фото: продовольство в Україні подорожчало під дію внутрішніх та зовнішніх факторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін на продовольчому ринку України, яке спостерігалося у першій половині цього року, спричинили чинники як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Ці фактори почали формуватися ще у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки щодо даних з інфляції в Україні за серпень 2021 року.

"Насамперед це найбільше за останнє десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі, яке склало понад 10 %. Внаслідок несприятливих погодних умов аграрії недобрали 12,2% врожаю пшениці, 14,9% - насіння соняшника, 10,3% - цукрових буряків. У результаті собівартість виробництва продукції підвищилася й сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, що призвело до стрімкого зростання споживчих цін на цукор та олію", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що питомим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва у зв'язку з високим ціновим тиском з боку ринку енергоносіїв. Зокрема, за даними Світового банку середня ціна на природний газ на європейському ринку за серпень підвищилася на 23,8%, у річному обчисленні - в 5,4 рази.

"Дзеркальна ситуація відбувалася на світових аграрних ринках у сезоні 2020-2021 років: зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції через неврожай, протекціоністська політика окремих країн стосовно національних ринків, зростання попиту на сільськогосподарські товари з боку Китаю", - йдеться в коментарі.

У Мінекономіки нагадали, що під дією цих чинників ціни на продовольство скрізь у світі підвищилися у середньому на третину. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у серпні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін склало 127,4 пункти порівняно з 95,8 пунктами роком раніше, тобто зростання становить 32,9%. Зокрема, індекс цін ФАО на зерно за вказаний період підвищився на 31,1%, олії рослинні - на 67,9%, цукор - на 48,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування в серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка становила 10,2%.

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