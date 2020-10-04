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У Києві новонароджене цуценя викинули на смітник: небайдужі просять про допомогу

Київ, Неділя 04 жовтня 2020 14:49
У Києві новонароджене цуценя викинули на смітник: небайдужі просять про допомогу
У Києві на смітнику знайшли новонароджене цуценя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Небайдужі доглядають за твариною

У Києві біля ст. метро Дмитрівська був знайдений новонароджений щеня. Новонароджений пес, який ще нічого не бачить, викинули в сміттєвий контейнер. Як повідомляють очевидці, які не змогли пройти повз малюка, цуценя породисте. Пса будуть вирощувати і доглядати, проте повноцінне харчування без годує собаки – неможливо. У соцмережах пробачать про допомогу тварині.

каналі в Telegram dtp.kiev.ua повідомється, що невідомі шкуродери просто викинули тварину у сміттєвий бак і пішли.

"Київ. Терміново потрібна мама. Знайшли цуценяти новонародженого, у смітнику на Дмитрівській. Схоже на питбульчика. Зараз гріємо, тримаємо в теплі, і підгодовують теплим молочком. Якщо є можливість з собачкою годуючої допомогти - будемо вдячні. Машина є, можемо перевезти куди потрібно буде. 0500584728 – Аліна", - йдеться у публікації.

У Києві новонароджене цуценя викинули на смітник: небайдужі просять про допомогу

У Києві на смітнику знайшли новонароджене цуценя (фото: dtp.kiev.ua)

Небайдужі в коментарях задаються питанням про те, як можна викинути жива істота в сміттєвий бак.

" Хто міг викинути таке диво? Тим більше в смітник. У людей немає серця", - задається питанням одна з користувачок Telegram.

В коментарях відзначають, що в сміттєвий бак викидають не тільки новонароджених цуценят, але і дітей.

Нагадаємо, що раніше вчені зафіксували неймовірну реакцію собак на фразу "я тебе люблю".

Раніше ми писали, що в Одеському дельфінарії народилося дельфінятко.

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