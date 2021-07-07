У Києві кілька разів намагалися підпалити унікальну ділянку природи: місцеві б'ють на сполох (фото)

В Дніпровському районі столиці місцеві жителі кілька разів фіксували підпали в єдиній ділянці заплавних лісів, яка залишилась в місті.

Про це на сторінці у Facebook написала киянка Олена Фатєєва

Так, спроби влаштувати масові пожежі відбуваються останні 2 місяці.

Жінка каже, що нещодавно палій приніс мішки з пластиком і розклав їх під великими деревами. Чоловіка не затримали, оскільки він погрожував ножем.

"Палій сказав не заважати йому, мовляв, через рік тут і так все буде забудовано. Вогонь загасили самотужки. До речі, 4 липня теж був підпал, але з пожежею впорався дощ" , – уточнила Фатєєва.

Вона додала, що подібний інцидент стався кілька місяців тому.

"Було викликано пожежників, які погасили полум'я", – уточнила вона.

Фото: у Києві намагались підпалити унікальну (Facebook.com/Олена Фатєєва)