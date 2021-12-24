У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

Процес заміни скла проходив також в непростих погодних умовах.

"Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували", - зазначив Кириленко.

У Києві вітер пошкодив скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Альпіністам спочатку треба було зробити зовнішнє підняття до купола в зимових умовах, потім провести чистку металевої рами замазки та залишків скла, зняти шаблон шипки.

Після ремонтники приступили до моделювання і вирізання скла, а також до монтажу.

Ремонтні роботи по заміні пошкодженого скла на куполі Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

"Практично сюжет для серіалу на Discovery", - прокоментував ситуацію Кириленко, і додав, що сюжет про роботи гідний подачі "заявки на Оскар".

Промислові альпіністи ремонтували пошкоджене вікно люкарні купола Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Причина "вандалізму" стихії

У коментарях до публікації висловлюють припущення, що скло могло бути пошкоджене внаслідок "комплексу факторів":

"Коефіцієнт температурного розширення сталі на 25% більше ніж скла. Напевно все клеїлося на якусь колгоспну замазку, яка тримала як могла. Трохи дмухнув вітер і створив різницю тисків.

Найслабша скляшка і відвалилася. Думаю, інші теж мають шанс повторити цей сценарій", - пише руфер з ніком Artur Miller.

Андріївська церква в Києві (фото: РБК-Україна, Андрій Коваль)

Довідка: Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення. Православний храм на честь апостола Андрія Первозванного був побудований в бароковому стилі за проектом Растреллі в 1747-1753 роках.

Кілька років тому були проведені реставраційні роботи всередині храму. До цього інтер'єр церкви поверхнево реставрували в 1999 році, а комплексно - у 80-х роках минулого століття.

У січні 2019 року в Андріївській церкві екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон провів перше після отримання Томосу богослужіння в храмі, саме на Різдво.