У Києві невідомий викрав дівчину і влаштував нічні перегони з поліцією (фото)

У Києві невідомий викрав дівчину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У Києві поліція ганялася за водієм, який відвіз дівчину на авто

У Києві в ніч на 12 вересня невідомий на автомобілі Audi влаштував перегони з поліцією після повідомлення, що в авто нібито знаходиться викрадена ним дівчина. Інцидент стався близько 23:00 неподалік від станції метро "Дарниця".

Правоохоронці ввели план-перехоплення і швидко схопили розшукуваний автомобіль, пише Київ оперативний у Facebook.

Згідно з повідомленням, поліція відстежувала переміщення водія по камерах "Безпечне місто", але затримати його було не так просто - він постійно змінював напрямок руху. Спочатку авто поїхало у бік Глевахи, потім його помітили на Кільцевій дорозі.

Після того, як поліція почала переслідувати авто, водій не хотів зупинятися і влаштував погоню з "копами". Але машину втікача вийшло заблокувати.

У Києві чоловік викрав дівчину і влаштував перегони з поліцією (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Правоохоронці встановлюють усі деталі події. Чи була в авто дівчина і чи достовірна заява про викрадення, поки що не повідомляється.

Раніше ми писали, що у Борисполі негідник викрав маленьку дівчинку і хотів поглумитися над нею. Дитину він вкрав у батьків на заправці, потім відвіз в поле, але, на щастя, поліція встигла вчасно.

Також повідомлялося, що у Києві 150 "копів" шукали хлопчика, який загубив ключі від квартири. Дитина кілька годин блукала по вулицях, бо боялася гніву батьків.