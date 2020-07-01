У Києві 150 "копів" шукали хлопчика, який загубив ключі від квартири

У Києві загубився 9-річний хлопчик (колаж: РБК-Україна)

У Києві на пошуки дитини, яка боялася йти додому, відправилися півтори сотні правоохоронців

У Києві у вівторок, 30 червня, зник 9-річний хлопчик Сашко Ветчінов. Він живе на Лісовому масиві. Вранці Сашко пішов у магазин на Лісовому проспекті і не повернувся. На пошуки дитини були кинуті сили поліції, соцмережі поширювали його фото і прикмети.

Для розшуків дитини були задіяні 150 співробітників Національної поліції, Нацгвардії і Муніципальної варти. "Копи" розпитували людей, показували фото дитини. Пошукова робота велася кілька годин. На щастя, все завершилося щасливо, дитину знайшли цілою і неушкодженою.

Як виявилося, Сашко загубив ключі на вулиці. Через це він побоявся йти додому і кілька годин блукав по вулицях, а знайшли його неподалік від Лісового кладовища, говориться в пресслужбі Нацполіції.

"Протягом декількох годин ми ретельно перевірили місця скупчення людей, ринки, пляжі, медичні установи, лісопаркові зони тощо. В результаті ми знайшли хлопчика неподалік території Лісового кладовища", - йдеться в повідомленні.

Сашка передали батькові, а з сім'єю пообіцяли провести "виховну бесіду", щоб ті краще стежили за сином. Та й ненормально, коли маленька дитина через страх покарання блукає вулицями.

Саша Ветчінов з батьком і правоохоронцями (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Крім того на батька маленького втікача складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (850-1700 грн).

На пам'ять "копи" подарували хлопцю поліцейську кепку і блокнот.

Раніше ми писали, що у Києві у мами з рук вихопили немовля і відвезли, при цьому поліція безсила.

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Автор: Светлана Мащенко