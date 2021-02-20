У Києві невідома обливає двері мешканців жахливою хімією: не знають, як боротися

У Києві в одній із багатоповерхівок по вулиці Бориса Гмирі, 12Б невідома жінка обливає двері мешканців жахливим хімічним засобом, після чого просто зникає. Незрозумілі дії приносять мешканцям будинку масу неприємностей, включаючи неможливість здавати квартири в оренду. Що відбувається в одному з під'їздів і як боротися з таким делікатним питанням – читайте нижче.

Як повідомляється, запах моторошної хімії зберігається досить тривалий час. Мешканці вивчили й проводку, і намагалися все ретельно вимити, але безуспішно.

"У нас на поверсі (15 поверх, 2 під'їзд) моторошний запах хімії якийсь, всі заходять і кашляють. У мене жив квартирант, який не витримав і з'їхав. Каже, що задихався і почалися напади задухи. Три дні вимиваємо квартиру, мила загальний коридор, але нічого не допомагає. Запах паленої ізоляційної стрічки. Думали, що десь коротить електрика, перевірили все, продзвонили все, натяжні стелі розбирали та дивилися проводку – не воно. Запах саме біля входу у квартиру. Викликали вчора нашого електрика, перевірив всі щитки – все ок", – розповідає мешканка будинку у коментарі до відео.

Як виявилося насправді, в під'їзд заходить жінка, і обливає двері квартири невідомою хімічною рідиною.

"У мене просто шок, як виявилося, переглянувши камери – приходить панночка, підливає щось у двері на поверх і йде. Хто стикався з подібним? Що робити?" – запитує киянка.

Що робити в такій ситуації? Думки

В коментарях радять провести аналіз речовини та затримати винуватця смороду, а також звернутися за консультацією до юриста.

"А для початку – консультуйтеся з юристами, пишіть заяву в поліцію. І Вам, і сусідам створюється загроза здоров'ю і незручності", – пише Наталія Королюк.

Також користувачі намагаються пояснити дивні дії дівчини. Більшість вважає, що жителів намагаються вижити на фоні образи, що зачаїлася.

"Уточнити у квартиранта, чи були конфлікти, чи шумно себе вів. На таке здатні матусі, що захищають сон дітей. Ну або самі з кимось стосунки зіпсували", – вважає Сергій Стретович.

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)