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В Киеве неизвестная обливает двери жильцов жуткой химией: не знают, как бороться

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 15:49
В Киеве неизвестная обливает двери жильцов жуткой химией: не знают, как бороться В Киеве женщина травит целый дом химией (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве в одной из многоэтажек по улице Бориса Гмыри, 12Б неизвестная женщина обливает двери жильцов жутким химическим средством, после чего просто исчезает. Необъяснимые действия приносят жителям дома массу неприятностей, включая невозможность сдавать квартиры в аренду. Что происходит в одном из подъездов и как бороться с таким деликатным вопросом – читайте ниже.

Видео и подробности случившегося рассказывает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, запах жуткой химии сохраняется достаточно продолжительное время. Жильцы изучили и проводку, и старались тщательно все вымыть, но безуспешно.

"У нас на этаже (15 этаж, 2 подъезд) жуткий запах химии какой-то, все заходят и кашляют. У меня жил квартирант, который не выдержал и съехал. Говорит, что задыхался и начались приступы удушья. Три дня вымываем квартиру, мыла общий коридор, но ничего не помогает. Запах паленой изоленты. Думали, что где-то коротит электрика, проверили все, прозвонили все, натяжные потолки разбирали и смотрели проводку – не оно. Запах именно возле входа в квартиру. Вызывали вчера нашего электрика, проверил все щитки – все ок", – рассказывает жительница дома в комментарии к видео.

Как оказалось на самом деле, в подъезд заходит женщина, и обливает двери квартиры неизвестной химической жидкостью.

"У меня просто шок, как оказалось, пересмотрев камеры – приходит барышня, подливает что-то в дверь на этаж и уходит. Кто сталкивался с подобным? Что делать?" – вопрошает киевлянка.

Что делать в такой ситуации? Мнения

В комментариях советуют провести анализ вещества и задержать виновницу зловония, а также обратиться за консультацией к юристу.

"А для начала – консультируйтесь с юристами, пишите заявление в полицию. И Вам, и соседям создается угроза здоровью и неудобства", – пишет Наталья Королюк.

Также пользователи пытаются объяснить странные действия девушки. Большинство считает, что жителей пытаются выжить на фоне затаившейся обиды.

"Уточнить у квартиранта, были ли конфликты, шумно ли себя вел. На подобное способны мамочки, защищающие сон детей. Ну или сами с кем-то отношения испортили", – считает Сергей Стретович.

В Киеве неизвестная обливает двери жильцов жуткой химией: не знают, как бороться

В Киеве неизвестная обливает двери жильцов жуткой химией: не знают, как бороться

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее мы рассказывали о микроквартире в 9 квадратных метров, в которой есть все для жизни. Она находится в Киеве.

Ранее мы писали, что специалисты назвали главные источники загрязнения в квартире.

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