В Києві негідники розкрадають блокпости: тягнуть "їжаки", блоки і навіть мішки з піском

У Києві невідомі почали розкрадати блокпости, які надлюдськими зусиллями збирали волонтери, комунальники, бізнесмени, військові та тероборонівці. Кричущий випадок був зафіксований на Оболоні.

"Минуло 2 місяці з тих пір, як Київ опинився у відносній безпеці і що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати", - пише чиновник.

За словами Фесика, таким можуть займатися або повні негідники, або навіть "агенти ворога", адже такими діями послаблюється обороноздатність міста.

Голова РДА пообіцяв усіх знайти й покарати

"Так от, шановні, кожен хто це зробив, буде знайдений і покараний, бо це підрив обороноздатності міста, а не просто крадіжка мішка собі на дачу чи їжака на металобрухт", - заявив Фесик.

Якщо ви стали свідками таких незаконних дій, будь-ласка, оперативно інформуйте районну поліцію чи Добровольчі формування територіальних громад району за телефоном: +380 96 116 60 98