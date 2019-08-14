У Києві ґвалтівник напав на дівчину: поліція просить про допомогу (фоторобот)

У Києві ґвалтівник напав на дівчинку (Фото: колаж РБК-Україна)

Поліція розшукує чоловіка за скоєння сексуального насильства стосовно неповнолітньої

У Києві ґвалтівник напав на неповнолітню дівчину. Інцидент стався в Дарницької районі. У поліції оприлюднили фоторобот злочинця і звернулися з проханням допомогти встановити його особу та місцезнаходження.

Як говориться в прес-службі відділу комунікації столичної поліції, на вигляд підозрюваному близько 20-25 років, зріст зловмисника приблизно 170-174 сантиметрів.

Чоловік має худорляву статуру, у нього витягнуте обличчя, волосся світло-русявого кольору.

Поліція показала фоторобот злочинця, який скоїв напад у Дарницькому районі (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Також було опубліковано відео, зняте камерами спостереження. На кадрах видно, як гвалтівник в темний час доби нападає на дівчину біля входу в під'їзд. Дівчинка відбивається від нього і їй вдається відштовхнути зловмисника, після чого той тікає.

У Києві ґвалтівник напав на неповнолітню (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити за телефонами: 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 або 102", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Напад ґвалтівника на дівчинку зняли камери відеоспостереження (Відео: YouTube / Поліція Києва)

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Харковом затримали трьох чоловіків, які брали участь у зґвалтуванні 17-річної дівчини після спільного розпиття спиртних напоїв.

Також ми писали про те, що 19-річна студентка з Первомайська під Харковом зайшла в ліс заради красивих фото, де на її напав ґвалтівник. Знущання над дівчиною тривали майже добу. Поліція затримала 54-річного підозрюваного, який вже має судимість за зґвалтування.