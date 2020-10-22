У Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей (відео)

Люди в Києві приносять квіти на Алею Героїв Небесної сотні (фото: РБК-Україна)

Цинічний акт вандалізму розлютив українців

У Києві п'яний чоловік осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, помочившись прямо на алеї перед портретами загиблих на Майдані. Кричущий інцидент відбувався на очах у перехожих.

Цинічну витівку неадеквата ввечері 21 жовтня зняли очевидці, після чого кадри були опубліковано на ресурсі "Київ Оперативний" у Facebook.

На кадрах видно, як молодий чоловік у чорній куртці та чорних штанях з явними ознаками сп'яніння випорожнився на місці розстрілу учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на Інститутській - зараз в цьому місці встановлено меморіал з пам'ятними знаками на бруківці алеї, яку називають "Дорогою Небесної сотні".

В цей час поряд з порушником стояв і розмовляв телефоном хлопець, не втручаючись у події.

П'яний молодик після своїх дії навіть не заправив нормально штани та повештався далі геть.

Зараз в мережі оголосили "полювання" на неадеквата, і просять впізнати його, щоб притягнути до відповідальності.

"Друзі, може хтось знає цього недобитка, який своїм цвірінчиком спаплюжив пам’ятники Героям Небесної Сотні? Дуже треба знайти. Прям дуже", - йдеться у публікації.

Відео: Вандал у Києві осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні

Користувачів інтернету вкрай обурив інцидент, в мережі пишуть масу гнівних коментарів і обіцяють цинічному порушнику суворе покарання за такі дії. Крім того, українці дивуються, як таке могло відбуватися в центрі столиці при свідках, і чому ніхто не втрутився у ситуацію і не затримав неадеквата.

Мабуть, є камери різних установ по маршруту покидька. Морським вузлом зав'язати те, чим скоїв злочин

Знайти і відрізати того цвірінчика

А чого всі мовчали, сміялися. А слабо було підійти і дати по тому ж місцю! Поки будуть мовчати і тупо знімати, нічого не зміниться.

Оооооо, ось це кандидат на премію Дарвіна...

Боюся навіть уявити, що з ними буде, коли їх знайдуть. А їх знайдуть 100% і дуже швидко

Слів немає, паскудство, знайти та покарати!

Тварина!

Раніше ми писали, що нещодавно у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор, після чого один з головних символів Музею було демонтовано для проведення реставрації.

Нагадаємо, торік у Києві зруйнували меморіал Небесної сотні - вандалом виявився психічно хворий чоловік, якого після затримання доставили до психоневрологічного диспансеру для обстеження.