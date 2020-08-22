ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор: наруга над пам'яттю (фото)

Київ, Субота 22 серпня 2020 19:40
У Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор: наруга над пам'яттю (фото)
У Києві вандали хотіли зруйнувати скульптуру про Голодомор (фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)
Автор: Володимир Костирін

Один з головних символів музею Голодомору демонтували для реставрації

У Києві вандали на території Національного музею Голодомору-геноциду осквернили скульптури "Гірка пам'ять дитинства" у вигляді дівчинки з колосками пшениці.

Інцидент стався вночі 22 серпня, і після події один з головних символів Музею демонтовано для проведення реставрації. Про це передали на сайті музею Голодомору.

Зазначається, що на самій скульптурі, на щастя, пошкоджень немає.

На місці події працювали співробітники правоохоронних органів. Всі деталі та обставини прикрого інциденту з'ясовуються.

За словами гендиректора музею Олесі Стасюк, цей випадок вандалізму є "неприпустимим актом наруги над пам'яттю цілої нації".

"Культура нації будується на фундаменті історичної пам'яті. Пам'ять про Голодомор - це частина історії кожного українця, яку ми не маємо права забувати заради сталого майбутнього... Ми зробимо все можливе, щоб "Дівчинка" щонайскоріше повернулася до експозиції музею", - заявила вона.

У Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор: наруга над пам'яттю (фото)У Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор: наруга над пам'яттю (фото)

У Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор (фото: holodomormuseum.org.ua)

Раніше повідомлялося, що у Полтаві вандал потрапив на відео під час розгрому пам'ятника воїнам АТО.

Нагадаємо, що пару років тому під Києвом підпалили меморіал жертвам Голодомору.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївГолодомор
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся