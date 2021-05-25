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У Києві ґвалтівник, шо нападав на жінок в туалетах ТЦ, відбувся 3 роками: каже, так "жартував"

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Києва, Вівторок 25 травня 2021 19:28
У Києві ґвалтівник, шо нападав на жінок в туалетах ТЦ, відбувся 3 роками: каже, так "жартував" Колаж РБК-Україна: у Києві ґвалтівник нападав на жінок у туалеті ТЦ
Автор: Володимир Костирін

В Києві чоловік нападав на жінок в туалеті торгового центру, щоб зґвалтувати. Збоченець чекав свої жертви у вбиральнях в "Епіцентрі" на Оболоні на вулиці Степана Бандери в 2019-му, і зараз суд виніс вирок - 3 роки позбавлення волі.

Про це 25 травня передали в прес-службі прокуратури Києва.

Маніяком виявився 30-річний житель Полтави, який приїхав до столиці на заробітки. Чоловік одягав медичну маску, вривався в кабінки з метою згвалтування жінок, які там перебували.

Як з'ясувало слідство, інциденти сталися 3 та 31 березня два роки тому. У крайню дату ґвалтівник двічі намагався скоїти злочин, і в момент останнього нападу дівчина вирвалася, вибігла з криками в зал і вказала своєму хлопцеві на збоченця, тоді той схопив маніяка й тримав до прибуття правоохоронців.

У прокуратурі розповіли, що судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні "з метою запобігання розголошенню подробиць скоєних діянь".

Обвинувачений у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру свою провину не визнав, кілька разів змінював тактику свого захисту.

Так, чоловік заявив, що нібито не збирався ґвалтувати жінок, а тільки "жартував".

"Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав", - йдеться в публікації.

У підсумку завдяки "принциповій позиції Оболонської окружної прокуратури" столиці провину обвинуваченого доведено, докази визнані належними та допустимими.

24 травня суд засудив збоченця, якому "світило" до 7 років, на термін - 3 роки в'язниці, а також задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування заподіяної моральної шкоди на суму 30 тисяч гривень кожній.

У Києві ґвалтівник, шо нападав на жінок в туалетах ТЦ, відбувся 3 роками: каже, так &quot;жартував&quot;

Маніяк нападав на жінок у туалеті ТЦ "Епіцентр" у Києві (затриманий, фото: kyivoperativ.info)

Раніше повідомлялося, що недавно у Києві покарали ґвалтівника, який поглумився над 17-річною дівчиною - злочинця спіймали місцеві жителі, які його тримали до приїзду поліції.

Також ми писали про те, що учасниця оголеної фотосесії в Дубаї заявила, що її побили та зґвалтували в Дніпрі.

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