Знущався півтори години: у Києві покарали ґвалтівника, який поглумився з 17-річної дівчини
У Києві чоловік зловив дівчину і затягнув її у двір, після чого тривалий час здійснював протиправні дії сексуального характеру. Зупинити ґвалтівника зважилися місцеві жителі, які його і затримали до приїзду поліції.
Подробиці повідомляє канал в Telegram dtp.kiev.
Як повідомляється, під час затримання чоловік кілька разів вдарився головою об бордюр.
"У Києві на Братиславській,18Б "чоловік" зловив і півтори години ґвалтував у дворі за бойлером сімнадцятирічну неповнолітню дівчину. Був затриманий місцевими жителями. Під час затримання кілька разів впав і вдарився головою об поребрик", - йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що на поточний момент чоловік знаходиться в ізоляторі.
"До прибуття поліції вже прийшов до тями. Оформлений і відправлений в ізолятор", - додали в публікації.
У Києві чоловік поглумився над 17-річною дівчиною (фото: dtp.kiev.ua)
Раніше повідомлялося, що під Києвом в дитячих садках орудував педофіл-фотограф, і після затримання з'явилося відео з його зізнаннями.
Також ми писали про те, що у Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей.