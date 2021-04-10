Знущався півтори години: у Києві покарали ґвалтівника, який поглумився з 17-річної дівчини

У Києві чоловік зловив дівчину і затягнув її у двір, після чого тривалий час здійснював протиправні дії сексуального характеру. Зупинити ґвалтівника зважилися місцеві жителі, які його і затримали до приїзду поліції.

Як повідомляється, під час затримання чоловік кілька разів вдарився головою об бордюр.

"У Києві на Братиславській,18Б "чоловік" зловив і півтори години ґвалтував у дворі за бойлером сімнадцятирічну неповнолітню дівчину. Був затриманий місцевими жителями. Під час затримання кілька разів впав і вдарився головою об поребрик", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що на поточний момент чоловік знаходиться в ізоляторі.

"До прибуття поліції вже прийшов до тями. Оформлений і відправлений в ізолятор", - додали в публікації.

У Києві чоловік поглумився над 17-річною дівчиною (фото: dtp.kiev.ua)