В Киеве нападавший на женщин в туалетах ТЦ насильник отделался 3 годами: говорит, так "шутил"

В Киеве мужчина нападал на женщин в туалете торгового центра , чтобы изнасиловать. Извращенец поджидал свои жертвы в уборных в "Эпицентре" на Оболони на улице Степана Бандеры в 2019-м, и сейчас суд вынес приговор - 3 года лишения свободы.

Об этом 25 мая передали в пресс-службе прокуратуры Киева.

Маньяком оказался 30-летний житель Полтавы, который приехал в столицу на заработки. Мужчина одевал медицинскую маску, врывался в кабинки с целью изнасилования находящихся там женщин.

Как выяснило следствие, инциденты произошли 3 и 31 марта два года назад. В крайнюю дату насильник дважды пытался совершить преступление, и в момент последнего нападения девушка вырвалась, выбежала с криками в зал и указала своему парню на извращенца, тогда тот схватил маньяка и удерживал до прибытия правоохранителей.

В прокуратуре рассказали, что судебное разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании "с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний".

Обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера свою вину не признал, несколько раз менял тактику своей защиты.

Так, мужчина заявил, что якобы не собирался насиловать женщин, а только "шутил".

"После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал", - говорится в публикации.

В итоге благодаря "принципиальной позиции Оболонской окружной прокуратуры" столицы вину обвиняемого доказана, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

24 мая суд приговорил извращенца, которому "светило" до 7 лет, на срок - 3 года тюрьмы, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тысяч гривен каждой.

Маньяк нападал на женщин в туалете ТЦ "Эпицентр" в Киеве (задержанный, фото: kyivoperativ.info)