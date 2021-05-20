Учасниця оголеної фотосесії в Дубаї заявила, що її побили і зґвалтували в Дніпрі
Модель з Дніпра, яка брала участь у скандальній оголеній фотосесії в Дубаї, розповіла про зґвалтування та знущання вже після поїздки до Еміратів та повернення додому.
Про це дівчина зізналася в інтерв'ю для телеканалу "ДніпроTV".
За словами Наталії Чуприни, на неї напав чоловік, до якого вона прийшла додому на запрошення - з ним вона раніше особисто не зустрічалася, але знала через знайомих. Коли вони залишилися самі, той побив і поглумився над дівчиною.
"У нас в місті зі мною сталася така ситуація, що я зустрілася з людиною, мене запросили відпочити, погуляти просто. І ми трішечки посиділи, поговорили, обговорили цю ситуацію в Дубаї, і розмова пішла не в дуже хорошому форматі, почалися обурення в мою сторону, що я не тим займаюся, що це не правильно", - розповіла модель.
Коли дівчина вирішила піти додому через подібні висловлювання, чоловік побив і зґвалтував її.
Чуприна розповіла, що напад стався в приватному будинку. Знущання тривали близько чотирьох годин. Вона кричала і виривалася, і врешті-решт насильник сам відкрив їй двері та відпустив.
Дівчині того дня потрібно було їхати до Києва для інтерв'ю щодо подій в ОАЕ, і в столиці вона написала заяву в поліцію про зґвалтування.
"Я в Києві ходила на експертизу, мене перевіряли лікарі, я в поліції написала заяву... Я не встигла за місцем це зробити, оскільки мені потрібно було їхати... Я найняла адвоката на всю цю ситуацію, і адвокати кажуть, що будемо його на поліграф везти, тому що він все заперечує", - сказала Наталя.
Також вона додала, що розповіла про те, що трапилося, своїм друзям, які вирішили допомогти їй і зв'язувалися з ґвалтівником. При розмові той спочатку зізнавався, що мав намір домогтися від моделі інтиму, але згодом "включив задню" і заявив, що дівчину не чіпав.
Чуприна розповіла, що її кривдник - чоловік сімейний, у нього дружина і є дитина.
Дівчина також зізнається, що тепер боїться за своє життя.
Відео: учасниця оголеної фотосесії в Еміратах розповіла, що була зґвалтована в Дніпрі
Раніше ми писали про те, що Українка розповіла про скандальне затримання в Дубаї, і поскаржилася, що дівчата спали серед бруду і їх погрожували вбити.
Нагадаємо, що скандал розгорівся в Дубаї на початку квітня. Пізніше з'ясувалося, що у фотосесії брали участь 11 українок, які відсиділи в місцевій в'язниці десять днів, після чого були депортовані з ОАЕ.