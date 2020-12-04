ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуття

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 15:49
У Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуття
У Києві злодії обікрали чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва на вулиці Михайлівській компанія молодиків напала нга чоловіка з метою пограбування. Компанія відібрала у чоловіка мобільний телефон, рюкзак і документи. Нахабні злодії не погребували навіть взуттям і зняли з чоловіка кросівки. Натомість залишили йому свої.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у своєму Telegram-каналі.

Поліцейські встановили прикмети злочинців і терміново розпочали пошуки. Незабаром їм вдалося розшукати трьох людей, які підходили під опис. В одного з них виявили рюкзак і телефон потерпілого, а інший був у кросівках заявника.

Чоловіків затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

У Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуттяУ Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуттяЗлодії роздягли чоловіка до взуття (фото: поліція Києва)

Як ми писали раніше, під Львовом героїчні жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста.

Нагадаємо, в Києві 31-річний іноземець промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київзлодій

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся