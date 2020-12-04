У Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуття

У Києві злодії обікрали чоловіка (колаж РБК-Україна)

У центрі Києва на вулиці Михайлівській компанія молодиків напала нга чоловіка з метою пограбування. Компанія відібрала у чоловіка мобільний телефон, рюкзак і документи. Нахабні злодії не погребували навіть взуттям і зняли з чоловіка кросівки. Натомість залишили йому свої.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у своєму Telegram-каналі.

Поліцейські встановили прикмети злочинців і терміново розпочали пошуки. Незабаром їм вдалося розшукати трьох людей, які підходили під опис. В одного з них виявили рюкзак і телефон потерпілого, а інший був у кросівках заявника.

Чоловіків затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Злодії роздягли чоловіка до взуття (фото: поліція Києва)

Як ми писали раніше, під Львовом героїчні жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста.

Нагадаємо, в Києві 31-річний іноземець промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.