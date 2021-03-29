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Опалювальний сезон у Києві можуть продовжити: названа причина

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 21:30
Опалювальний сезон у Києві можуть продовжити: названа причина Фото: Опалювальний сезон в Києві можуть продовжити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві можуть продовжити опалювальний сезон. І це буде залежати від погодних умов і середньодобової температури повітря.

Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу.

Коли відключають опалення в регіонах України

Опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня по 15 квітня. Однак у цьому графіку можливі невеликі зміни, якщо середньодобова температура повітря вище +8 градусів тримається понад 3 доби навесні або нижче +8 градусів – восени.

У 2020 році завдяки погодним умовам опалення в Києві почали відключати вже 8 квітня.

Коли відключать опалення в Києві у 2021 році

"Завершити опалювальний сезон місто планує згідно з графіком, але, якщо погода буде, як і зараз, "примхливою" і холодною — ми готові подавати тепло в будинки киян виходячи з середньодобової температури", - пообіцяв Віталій Кличко.

Він зазначив, що опалювальний сезон був непростим через сильні морози, рясні снігопади та значні перепади температур. Було багато складних аварій, які довелося усувати в аварійному режимі.

А що в інших містах України?

Першим з великих міст готовий завершити опалювальний сезон Дніпро. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" з посиланням на проєкт розпорядження мера міста Бориса Філатова. У документі зазначено, що котельні та теплові мережі готові завершити опалювальний сезон 1 квітня.

У Харкові вирішили дочекатися офіційного завершення і припинити подачу тепла тільки 15 квітня. Таке ж рішення прийняли й у Кропивницькому.

Єдине місто, яке достроково закінчив опалювальний сезон – це Хуст на Закарпатті. Там почали відключати опалення сьогодні, 29 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, що буде з ціною на газ після 31 березня.

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