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У Києві почне працювати пункт прийому ялинок: названо дату та адресу

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 15:32
У Києві почне працювати пункт прийому ялинок: названо дату та адресу У Києві відкриється пугкт прийому ялинок і сосен на переробку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Позбутися новорічного дерева в Києві можна буде вже з 1 січня. Пункт прийому новорічних ялинок і сосен почне свою роботу відразу після свята.

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Для відправки на перероблення киянам доведеться самостійно транспортувати дерево на територію бази комунального підприємства, яке розташоване на проспекті Визволителів, 6.

"З 1 січня 2022 року на території бази КП УЗН Дніпровського району, проспект Визволителів, 6, працюватиме пункт прийому ялинок", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підприємства уточнили, що всі новорічні ялинки будуть відправлені на перероблення. З дерев зроблять тріску, яку навесні будуть використовувати у виробничих потребах.

Зокрема, ці тріски будуть використовувати для висаджених дерев і кущів.

Як пояснили в підприємстві, такий процес називається мульчування і це допомагає зменшити випаровування вологи, збільшує вміст поживних речовин в грунті та зменшує ріст бур'янів.

У будні дні пункт прийому ялинок працюватиме з 8:00 ранку до 16:00-17:00, у вихідні дні до обіду, з 8:00 до 13: 00.

У Києві почне працювати пункт прийому ялинок: названо дату та адресу

У Києві з 1 січня почне працювати пункт прийому ялинок

Всі дерева будуть прийматися без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.

Варто відзначити, що пункти прийому ялинок минулого року були відкриті майже у всіх районах столиці та киян закликали не викидати дерева, а здавати на перероблення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати безпечні гірлянди та салюти на Новий Рік.

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