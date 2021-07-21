В Україні повернуть техогляд авто: експерт вказав на важливі нюанси

Ініціатива МВС України про повернення техогляду авто, але з відеофіксацією процесу дозволить знизити корупційні ризики, однак проект міністерства з введенням відповідних змін до постанов Кабміну має бути деталізований, і закріплений на рівні закону.

Про це заявив президент Асоціації безпеки експлуатації транспорту Дмитро Гончарук у коментарі для "РБК-Україна".

Експерт зазначив, що рішення про запровадження відеофіксації під час проведення обов'язкового ТО транспортних засобів давно назріло, проте звернув увагу на ряд важливих нюансів у даному проекті.

Зокрема, внесення змін до однієї постанови уряду президент АБЕТ вважає недостатнім.

"Так, в нормативно-правовій базі з'явиться нова норма, проте її потрібно деталізувати та закріпити на рівні закону і ряду підзаконних актів. У європейських країнах влада детально розписує, скільки камер потрібно встановити у випробувальній лабораторії, де вони повинні бути розташовані. Також є вимоги до роздільної здатності картинки, що забезпечить необхідну якість зображення. Все це - предмет окремого підзаконного акту", - розповів Гончарук.

Він також вказав, що аби уникнути корупційних ризиків і з метою поділу функцій моніторингу та контролю, роль регулятора як компетентного органу (про що йдеться в статті 1 Директиви 2014/45/EU) потрібно зберегти за Міністерством інфраструктури.

"Саме МІУ активно вивчає досвід європейських країн у сфері обов'язкового технічного контролю. А тому абсолютно логічно, у світлі євроінтеграційного курсу України, продовжити роботу з впровадження західних стандартів в Україні під керівництвом МІУ. Тим більше, що наша країна взяла на себе зобов'язання повернути ОТК в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і директиви 2014/45/EU", - висловився експерт.

Також президент АБЕТ наголошує, що впровадження західних стандартів і усунення корупційних ризиків неможливе без введення персональної відповідальності фахівця, який проводить техогляд.

"У тій же Польщі за грубі порушення він позбавляється права на роботу строком на 5 років. Крім того, необхідно на законодавчому рівні ввести автоматизовану передачу даних з приладів в лабораторії в загальнодержавну базу даних. Це дасть можливість виключити людський фактор при внесенні показників і маніпуляції з результатами техогляду", - пояснив Гончарук.