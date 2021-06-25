У Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна багатоповерхівки (відео)
У Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна квартири багатоповерхівки недалеко від станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі. Сусіди та перехожі крім пострілів чули також крики з четвертого поверху будинку, і звернулися до правоохоронців.
Про це 25 червня передали в прес-службі патрульної поліції Києва.
Прибувши на місце виклику на вулиці Академіка Єфремова, "копи" самі побачили у вікні чоловіка з предметом, схожим на гвинтівку в руках.
Патрульні змогли умовити стрілка відкрити їм двері та впустити до квартири, де інспектори помітили мало не цілий арсенал зброї, а також наркотики.
51-річного чоловіка затримали.
Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції "для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям".
На щастя, в результаті стрілянини постраждалих немає.
Правоохоронці опублікували відео з місця події.
Відео: у Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна житлового будинку
Раніше повідомлялося, що в Києві спецназ поліції затримав чоловіка, який влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири в багатоповерхівці в Голосіївському районі.
Також ми писали про те, що нещодавно в Києві молодий чоловік відкрив вогонь з рушниці в бік військової частини Нацгвардії на Печерську, і після інциденту поліція затримала стрілка - як виявилося, так хлопець вирішив похвалитися перед дівчатами.