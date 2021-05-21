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Хизувався перед дівчатами: у Києві спіймали хлопця, який обстріляв військову частину

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Києва, П'ятниця 21 травня 2021 19:26
Хизувався перед дівчатами: у Києві спіймали хлопця, який обстріляв військову частину Колаж РБК-Україна: у Києві затримали стрілка, який обстріляв військову частину НГУ
Автор: Володимир Костирін

У Києві затримали стрілка, який відкрив вогонь з рушниці в бік військової частини Нацгвардії на Печерську сьогодні вранці. Особа правопорушника була встановлена після того, як відео з інцидентом розійшлося інтернетом та викликало масу обурення.

Про це 21 травня передали в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці уточнили, що про випадок дізналися в ході моніторингу мережі.

Йдеться про ролик, на якому хлопець на камеру стріляє з рушниці під сміх дівчини, яка знімала те, що відбувається.

Відео: у Києві хлопець вистрілив у бік військчастини Нацгвардії на Печерську

Також було підтверджено, що в результаті події ніхто не постраждав.

Як виявилося, з вікна багатоповерхівки в бік в/ч на вулиці Євгена Коновальця стріляв 21-річний хлопець. Свій вчинок він пояснив бажанням похизуватися перед дівчатами, коли компанія відпочивала в квартирі.

Стрілянина велася з пневматичної зброї - її також виявили в ході невідкладного обшуку.

"Наразі усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з'ясування всіх обставин", - розповіли правоохоронці.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася стрілянина біля супермаркету на вулиці Верховинна з постраждалим. Поліцейські затримали стрілка і з'ясували причини інциденту.

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