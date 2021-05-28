ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві спецназ затримав того, хто стріляв з вікна в перехожих

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 травня 2021 18:24
У Києві спецназ затримав того, хто стріляв з вікна в перехожих Фото: у Києві спецназ затримав чоловіка, який стріляв у перехожих (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Про стрілянину по перехожих з квартири в поліцію повідомили сусіди стрілка. За вказаною адресою негайно виїхала оперативна група, медики та спецпідрозділ поліції.

Імовірно стрілець був п'яний і закрившись в квартирі відкрив вогонь по перехожих. Щоб його знешкодити спецпідрозділ виламав двері і увірвався в приміщення. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки. Після переговорів він здався.

Відносно чоловіка порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Слідчі готують підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Стрілку загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.

Фото: у Києві спецназ затримав чоловіка, який стріляв у перехожих (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 21 травня в Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його затримали і доставили у відділення поліції.

Зазначимо, раніше у Києві біля супермаркету сталася стрілянина. В результаті події є потерпілий.

До цього в столиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події полиция Стрільба
NEWS
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна