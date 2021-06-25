В Киеве мужчина устроил стрельбу из винтовки из окна многоэтажки (видео)
В Киеве мужчина устроил стрельбу из винтовки из окна квартиры многоэтажки недалеко от станции метро "Академгородок" в Святошинском районе. Соседи и прохожие кроме выстрелов слышали также крики с четвертого этажа дома, и обратились к правоохранителям.
Об этом 25 июня передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Прибыв на место вызова на улице Академика Ефремова, "копы" сами увидели в окне мужчину с предметом, похожим на винтовку в руках.
Патрульные смогли уговорить стрелка открыть им дверь и впустить в квартиру, где инспекторы заметили чуть ли не целый арсенал оружия, а также наркотики.
51-летнего мужчину задержали.
Также инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции "для извлечения веществ и предметов и оказания правовой квалификации его действий".
К счастью, в результате стрельбы пострадавших нет.
Правоохранители опубликовали видео с места происшествия.
Видео: в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома
Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ полиции задержал мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры в многоэтажке в Голосеевском районе.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве молодой человек открыл огонь из ружья в сторону военной части Нацгвардии на Печерске, и после инцидента полиция задержала стрелка - как оказалось, так парень решил похвастаться перед девушками.